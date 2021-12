Raubüberfall in Buchs SG – «Wir haben es fast erwartet»

«Kurz nach dem Öffnen kam ein Mann mit Kapuze in den Laden und wollte ein Red Bull und Zigaretten kaufen», erzählt Ladenbesitzer Salvatore De Giorgio.

Am frühen Montagmorgen ereignete sich im Dorfladen «sLädeli Räfis» in Buchs SG ein Überfall. «Kurz nach dem Öffnen kam ein Mann mit Kapuze in den Laden und wollte ein Red Bull und Zigaretten kaufen», erzählt Ladenbesitzer Salvatore De Giorgio. Als die Verkäuferin einkassieren wollte und die Kasse öffnete, kam der Mann zur anderen Seite der Theke und bedrohte die Frau mit einem Messer. «Er nahm alle Noten aus der Kasse und flüchtete. Für die Verkäuferin war es ein Schock», sagt De Giorgio. Insgesamt wurden 820 Franken entwendet.