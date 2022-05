Schiffe voller Getreide: Russland soll bereits 400’000 Tonnen Weizen gestohlen haben

via REUTERS

Dieses Satellitenbild zeigt die unter russischer Flagge fahrende Matros Pozynich beim Anlegen in Sewastopol am 19. Mai.

via REUTERS

via REUTERS

Auf diesem Satellitenbild von Maxar Technologies ist das russische Schiff Matros Koschka am 21. Mai im Hafen von Sewastopol zu sehen.

Russische Schiffe laden gestohlenes ukrainisches Getreide, während an vielen Orten bald Hungersnöte drohen. Neue Satellitenbilder zeigen, wie zwei Schiffe am Hafen von Sewastopol auf der Halbinsel Krim mit Getreide, das im Ausland weiterverkauft werden soll, beladen werden.

Die Fotos, die von Maxar Technologies vor einigen Tagen aufgenommen wurden, zeigen die Matros Pozynich und die Matros Koshka im Hafen, während aus den Silos das Getreide von einem Band in einen offenen Laderaum geschüttet wird. Beide Schiffe haben inzwischen den Hafen verlassen. Laut CNN sollte die Matros Pozynich mit ihrer Ladung ursprünglich nach Ägypten fahren, wurde jedoch nach einer Warnung der ukrainischen Behörden von Alexandria abgewiesen. Auch die Einfahrt nach Beirut wurde dem Schiff verwehrt, sodass es schliesslich am Hafen von Latakia in Syrien anlegte.