In Anlehnung an die Protestaktionen in Frankreich kam es am Samstagabend auch in Lausanne zu Ausschreitungen. Hierzulande steht statt der Politik jedoch der Spass im Vordergrund.

Proteste in Lausanne : «Das ist nicht die gleiche Situation wie in Frankreich – das sind verwöhnte Kinder»

In der Nacht auf Sonntag kam es zu Krawallen in Lausanne. Sie stehen im Zusammenhang mit jenen in Frankreich. Twitter

Darum gehts In Lausanne wurden am Samstagabend zahlreiche Läden geplündert und verwüstet.

Es soll sich dabei um Nachahmungstaten zu den anhaltenden Protesten in Frankreich handeln.

Allerdings sind dabei Adrenalin und Abenteuerlust Antreiber, politische Botschaften stehen hinten an.

Ein krasser Gegensatz: Die ganze Nacht hindurch wurden in den sozialen Netzwerken Videos von Gewaltszenen in Lausanne verbreitet. Am frühen Sonntagmorgen war davon jedoch kaum noch etwas zu sehen. Um acht Uhr herrschte eine Stille, die nur durch ein Reinigungsfahrzeug der Stadt unterbrochen wurde. Optisch deutete nichts darauf hin, was passiert war. Die Tür des Geschäfts «Pomp it Up» war gerade einmal mit einem Holzbrett gesichert. Bei «Fnac» war die Polizeiabsperrung gefallen und die Tür sah nur etwas eingedrückt aus, wie «20 Minutes» berichtet.

«Hier haben wir es mit verwöhnten Kindern zu tun»

Toto Morand, Besitzer von zwei Geschäften, ist der Ansicht, dass es sich um eine blasse Kopie der französischen Unruhen ohne die Gefahr ernsthafter Rückfälle handelt. «Wir haben hier wirklich nicht die gleiche Situation wie in Frankreich – hier haben wir es mit verwöhnten Kindern zu tun.»

Er erklärt die Vorfälle folgendermassen: «Zwischen ‹Fnac› und ‹Pomp it Up› haben sich diese Jugendlichen beliebte Konsumorte ausgesucht. Das lässt mich sagen, dass es sich nicht wie in Frankreich um einen Verzweiflungsschrei der Vorstädte handelt, sondern eher um die Suche nach Adrenalin und die Fantasie, in ein Geschäft eindringen zu können.»

Polizeistationen blieben verschont

Diese Analyse wird insbesondere durch die Tatsache gestützt, dass die neben dem «Fnac» gelegene Polizeistation verschont blieb, während es in Frankreich die Institutionen der Republik sind, die die Wut kristallisieren. Ausserdem befand sich unter den in den Netzwerken zirkulierenden Aufrufen eine ausdrückliche Aufforderung, Sephora, Kiko, Salt, Coop, Zara und Co. zu zerschlagen. Es gab hingegen keine politischen Botschaften oder solche, die sich auf den Tod des jungen Nahel bezogen.

Der Sprecher der Lausanner Polizei, Jean-Philippe Pittet, bestätigte ebenfalls, dass nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen «alles darauf hindeutet, dass es sich um Nachahmung der französischen Unruhen handelt», um Jugendliche, die eine Gelegenheit ergriffen haben, und nicht um eine politische Rebellion.

Stadtrat verlangt nach Konsequenzen

Auf politischer Seite verurteilte der für Sicherheit zuständige Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrand diese Gewalttaten aufs Schärfste. «Es handelt sich um organisierte Versuche, Geschäfte zu plündern, die durch nichts zu entschuldigen sind.» Er sprach von einer «wilden Kriminalität» und erklärte, dass sich die Behörden mit den Eltern in Verbindung setzen werden, «um ihre Situation zu beurteilen». «Ich danke der Polizei für ihren Einsatz, der zu mehreren Verhaftungen von Personen geführt hat, die sich der Schwere ihrer Taten bewusst werden und bestraft werden müssen», fügte der Stadtrat hinzu.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.