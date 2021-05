Zweiter Prozesstag - «Eine Leiche ist kein Abfall»

Im Januar 2018 wurde die Leiche von Isabella T. in einen Teppich eingerollt in einem Waldstück in Zezikon TG gefunden. Am Freitag (28.5.2021) müssen sich drei Männer vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten. Es ist bereits der zweite Prozesstag. Ihnen wird unter anderem Störung des Totenfriedens vorgeworfen, weil sie Isabella T.s Leichnam aus der Wohnung von J.B.* in Thundorf TG in einen Wald bei Zezikon TG geschafft haben. Zu dritt hatten sie die tote Isabella in einen grünen Teppich verpackt, die zwei Komplizen von J.B. haben diesen danach zum Waldstück gefahren und die Leiche abgelegt. «Danach haben wir für sie gebetet», sagten die Männer am ersten Prozesstag.