Das sagt Bundespräsident Alain Berset in der Neujahrsansprache

Darum gehts Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin halten jeweils am 1. Januar eine Neujahrsansprache.

Bundespräsident Alain Berset (SP) tat dies im Landesmuseum in Zürich.

Er blickt zurück auf eine schwierige Zeit – und sagt, weshalb wir trotzdem mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.

«Wir durchleben schwierige Zeiten», sagt Bundespräsident Alain Berset in der am 1. Januar veröffentlichten traditionellen Neujahrsansprache. Erst die Pandemie, die viel Leid verursacht und den Alltag erschwert habe. Jetzt der Krieg in Europa mit spürbaren Auswirkungen im Alltag, sei es wegen der Energieversorgung oder wegen der Teuerung.

Laut Berset hat die Schweiz und ihre Regierung in diesem schwierigen Jahr aber auch viel gelernt. «Wir haben gelernt, dass wir zusammenhalten, wenn es darauf ankommt. Dass unsere Institutionen, die Sozialwerke, das Gesundheitswesen und die öffentlichen Finanzen, stark sind und uns tragen. Wir haben gelernt, dass wir uns anpassen können.»

«Unseren Wohlstand verdanken wir der Verfassung»

Im Landesmuseum könne man sehen, mit welchen Herausforderungen die Schweiz als Land in ihrer Geschichte konfrontiert gewesen sei. «Und wir sehen, wie wir sie angepackt haben: Wir haben das, was uns eint, höher gewichtet als das, was uns trennt. Und wir haben so den Zusammenhalt gestärkt. Wie damals 1848.»

Diese Verfassung von 1848 sei ein entscheidender Schritt gewesen für die Schweiz. «Wir feiern den 175. Geburtstag unseres Bundesstaates mit Stolz. Dieser Verfassung verdanken wir unser Leben in Sicherheit und Wohlstand. Ihr verdanken wir unsere Kultur des Dialogs», sagt Berset. Der Bundesverfassung seien weitere wichtige Schritte gefolgt, insbesondere die Einführung von Initiative und Referendum, «der Basis unserer direkten Demokratie».

«Wir können nicht alle Probleme lösen»

Für diese Institutionen und Werte engagiert sich die Regierung laut Berset noch heute. Und auf diesem Engagement von Regierung und Bevölkerung baue unser Land auf. «Auf dem Engagement im Kreis unserer Familien und Freunde, im Verein, im Quartier, im Dorf und in der Stadt. Also dort, wo wir leben, wo wir direkt mit anderen Kontakt haben, wo wir erkennen, wie wichtig es ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Gewiss: Wir können nicht alle Probleme lösen. Aber wir können zu ihrer Lösung beitragen.»

Engagement bedeutet laut Berset, dass wir uns öffnen, dass wir uns nicht auf uns selbst zurückziehen. Weil wir wissen, dass die Probleme der anderen früher oder später auch zu unseren eigenen Problemen werden.

«Dürfen mit Zuversicht in die Zukunft blicken»

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen müssen wir laut dem Bundespräsidenten manchmal innehalten und nachdenken, uns selber hinterfragen und erkennen, worauf wir neugierig sind. «Denn ja, es gibt viele Probleme. Aber es gibt auch unzählige Menschen – in der Schweiz und überall auf der Welt –, die diese Probleme anpacken. Deshalb dürfen wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken», sagte Berset und schloss mit den Worten:

«Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein gutes neues Jahr. Mit viel Freude, mit Neugierde, mit gemeinsamen Erlebnissen.»