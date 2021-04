BAG Direktorin Anne Lévy : «Wir haben genügend Dosen, um Jugendliche nach dem Sommer zu impfen»

Die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit sagt, dass nach dem Sommer auch Jugendliche und Kinder geimpft werden können – sofern entsprechende Zulassungen erteilt werden.

«In den nächsten Wochen und Monaten wird der Anteil der Geimpften rapide zunehmen», so die BAG-Direktorin. Auch Kinder und Jugendliche sollen so bald wie möglich geimpft werden können. «Wichtig ist eine gründliche Prüfung der Studiendaten durch Swissmedic, die die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eines Impfstoffs auch für Heranwachsende bestätigen muss.» Laut Lévy ist der Mangel an Impfstoffen kein Problem, so hat das BAG genug Dosen zur Verfügung, um auch Jugendliche nach dem Sommer zu impfen.