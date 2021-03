Der Bundesrat bläst die in Aussicht gestellten Lockerungsschritte für Restaurants ab. Obwohl die Hälfte der Kantone gar die Öffnung der Innenbereiche per 22. März forderte, bleiben auch die Terrassen der Restaurants geschlossen. Die geplanten Lockerungen für Events, Fitnesscenter und Kinos fallen ebenfalls ins Wasser.

An der Pressekonferenz am Freitag begründete der Bundesrat das Ziehen der Notbremse mit den steigenden Fallzahlen. Zudem seien noch zu wenig Menschen geimpft, um zu verhindern, dass wieder deutlich mehr Menschen ins Spital eingeliefert werden müssen. Am 14. April will der Bundesrat über das weitere Vorgehen entscheiden.