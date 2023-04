In der Nacht auf Sonntag versperrten Linksextremisten die Langstrasse in Zürich.

Am späten Samstagabend zieht eine unbewilligte Demo durch die Zürcher Langstrasse.

Am späten Samstagabend zogen Linksextremisten durch die Langstrasse in Zürich. «Wir schauten gerade einen Film, plötzlich gab es einen Knall», meldet ein News-Scout von 20 Minuten.

Die Teilnehmer der unbewilligten Demo sorgte mit lauten Parolen und dem Abfeuern von Pyros für chaotische Szenen. Der Verkehr auf der Langstrasse brach komplett zusammen. «Vom Balkon aus haben wir rund 150 bis 200 Vermummte gesehen. Sie hielten ein Plakat mit der Aufschrift ‹Let the Night shine bright like a Diamond› vor sich», so der News-Scout weiter.