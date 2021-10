Polizeirevier Oberbüren SG – «Wir haben ihn gleich ins Herz geschlossen»

Auf dem Revier der Polizei in Oberbüren SG sitzt am Samstagmorgen ein ungewöhnlicher Gast. Die Polizei hat den etwas benommenen Waldkauz von der A1 Autobahn mitgenommen.

Mittlerweile geht es ihm besser. Man geht davon aus, dass er an einem Schädelhirntrauma litt.

Am Samstag wurde die Kantonspolizei St. Gallen gerufen, um einen Waldkauz abzuholen.

Am Samstagmorgen um sechs Uhr wurde die Polizei zur Autobahn A1 bei Oberbüren SG gerufen. Vor Ort haben sie einen benommenen Waldkauz vorgefunden und haben ihn mit aufs Revier in Oberbüren SG genommen. «Er war sehr zutraulich und wir konnten ihn einfach mitnehmen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

Er durfte dann für eine Weile auf den Bildschirmen warten, bis er in die Wildvogelstation des Walter Zoos gebracht wurde. «Wir haben ihn gleich ins Herz geschlossen», sagt Krüsi. Ein Bild von dem Waldkauz wurde noch auf der Instagram-Seite der Kapo hochgeladen und sorgt für den «Jöö-Effekt» in den Kommentaren.

Wird wieder ausgewildert

Auf der Wildvogelstation im Walter Zoo geht man davon aus, dass er eine Kollision mit einem Fahrzeug hatte und deshalb ein Schädelhirntrauma erlitt. Er bekam Schmerzmittel und Vitamin B und wurde in einer kleinen Box untergebracht, wo er genügend Ruhe hatte, um sich erholen zu können. «Dem Waldkauz geht es soweit gut. Mittlerweile sieht er auf beiden Augen wieder und er frisst», sagt Thomas Harder, Leiter Marketing und Kommunikation des Walter Zoos.

Er wird aber weiterhin gepflegt und beobachtet. Dann kommt er in die Aussenvoliere der Wildvogelpflegestation, damit er wieder Muskeln aufbauen kann. «Wir gehen davon aus, dass er in zwei bis vier Wochen ausgewildert werden kann», sagt Harder. Er weist noch darauf hin, dass Waldkauze normalerweise nicht zutraulich seien: «Vermutlich konnte er aufgrund der schweren Verletzungen so einfach eingefangen werden.»