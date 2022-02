Im Polestar 1 auf der Jagd nach  Polarlichtern

Ein Trip durch Schnee und Eis

Auch im Innern bietet das Powercoupé vom hochkant verbauten Infotainmentsystem über die Lüftungsdüsen bis zum Kristallgangwahlhebel oder der Bowers & Wilkins-Soundanlage viel Luxus, um die Wartezeiten beim Lauern auf die Polarlichter zu überbrücken. Eine ebenso spezielle Note setzen Details wie die goldenen Gurte, welche den Look der Federbeine und Bremssättel aufgreifen, oder das Logo, das stets in der Wagenfarbe lackiert wird. Besonders geschätzt habe ich übrigens die hervorragende Sitz- und Lenkradheizung – denn am Polarkreis zeigt das Thermometer schnell mal minus 20 Grad und darunter an. Und last but not least den USB-Anschluss, um das Handy mit Strom zu versorgen. Am Ende war gerade dieser, respektive eine Polarlicht-App auf dem daran angeschlossenen Smartphone, die die besten Locations vorhersagte, Gold wert.