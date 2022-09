Zukunftsforscher: «Wir haben immer das Gefühl, in der gefährlichsten aller Zeiten zu leben»

1 / 8 Matthias Horx ist Zukunfts- und Trendforscher. Klaus Vyhnalek (www.vyhnalek.com) Trotz Ukraine-Krieg und Umweltkatastrophen glaubt Horx nicht, dass die Welt am Abgrund steht. Oder anders gesagt: «Die Welt ist immer gerade jetzt am Abgrund.» Klaus Vyhnalek (www.vyhnalek.com) Doch auch wenn der Mensch immer das Gefühl habe, in der gefährlichsten aller Zeiten zu leben, gebe es gerade jetzt auch Grund zum Optimismus und die Gelegenheit, Chancen und Möglichkeiten zu sehen, statt Gefahren. Klaus Vyhnalek (www.vyhnalek.com)

Darum gehts Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Klimakatastrophen: Die Welt scheint von einem Elend ins nächste zu schlittern.

Doch steht es wirklich so schlimm um die Menschheit und ihre Zukunft?

Zukunftsforscher Matthias Horx verneint: Der Mensch habe immer das Gefühl, in der «gefährlichsten aller Zeiten zu leben», da er sich sonst nicht bedeutsam genug fühle.

Tatsächlich gebe es trotz Ukraine-Krieg und Klimawandel viel Grund zum Optimismus.

Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Überschwemmungen, Dürren und Hungersnöte: Die Welt scheint sich auf den Abgrund zuzubewegen. Doch ist dem tatsächlich so? War die Welt früher sicherer? Und kann der Mensch sich veränderten Gegebenheiten anpassen? Ein Gespräch mit Zukunftsforscher Matthias Horx.

Steht die Welt am Abgrund?

Matthias Horx*: Die Welt ist immer gerade jetzt am Abgrund. Wir müssen uns immer in der «gefährlichsten aller Zeiten» fühlen, sonst fühlen wir uns nicht bedeutend genug. In Wirklichkeit ist die Welt immer gefährlich, risikoreich und am Ende tödlich. Vor 200 Jahren waren Schweizer vom Hungertod bedroht, und immer schon gab es schreckliche Naturkatastrophen. Aber unsere Katastrophengefahren halten wir immer für die dramatischsten aller Zeiten.

«Jemandem, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, muss die Frage, ob es heute schlimmer ist, wie reiner Hohn vorkommen.»

Also steht es heute gar nicht schlimmer um die Welt als vor 10, 30, 50 Jahren?

Jemandem, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, muss diese Frage wie reiner Hohn vorkommen. Ich selbst kann mich noch an den Kalten Krieg und die Atomkriegsgefahr erinnern. Wir haben Krisen und Bedrohungen früher nur anders wahrgenommen. Sie schienen weiter weg, und viele Menschen haben sich nicht für grössere Zusammenhänge interessiert.

Die Strompartipps des Bundesrats machen die Krise für uns greifbar. Verstärkt das unser Gefühl, dass alles den Bach runter geht?

Für einige Menschen bestimmt. Für andere könnte es ein Anlass sein, endlich das zu tun, was man immer tun wollte: Energie sparen, achtsamer mit Ressourcen umgehen und unser Energiesystem umbauen. Das wäre eine Chance, eine Möglichkeit, statt eine Gefahr.

Werden die Auswirkungen von Krisen auf unseren Alltag zunehmen?

Was mit Sicherheit zunehmen wird, ist der Medienlärm. Die Medien befinden sich in einer mörderischen Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit. Deshalb werden immer die schlechten Nachrichten verbreitet. Das erzeugt eine Verschwurbelung beim Publikum, die ich die «Untergangs-Komfortabilität» nenne. Man fürchtet sich ganz schrecklich, aber ist dabei eigentlich ganz komfortabel. In Wirklichkeit sind unsere sozialen und ökonomischen Systeme widerstandsfähiger, als wir denken. Menschen können mit Problemen, Wandel und Herausforderungen umgehen. Das haben unsere Vorfahren immer gezeigt.

«Wir verlangen eine Welt, die stabil, komfortabel und am liebsten ohne jede Veränderung ist.»

Die Ursachen vieler Probleme sind bekannt. Wieso wird es trotzdem immer schlimmer?

Weil wir uns in einer Art infantilen Trotzphase befinden, in der wir uns lieber laut fürchten, als das zu tun, was zu tun ist. Etwa das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle einzustellen. Diese Haltung entsteht auch, weil wir unsere Ansprüche immer höher schrauben. Wir verlangen eine Welt, die stabil, komfortabel und am liebsten ohne jede Veränderung ist. In der die Wirtschaft immer wächst und der Wohlstand garantiert ist. Wenn auch nur die kleinste Veränderung ansteht, schreien wir sofort los, statt in den Wandel zu kommen.

Entfernen wir uns durch Machtkämpfe und Eigeninteressen weiter von Lösungen?

Nein, wir sind eigentlich viel weiter, als wir glauben. Die Dekarbonisierung ist auf gutem Weg. Wenn wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen, wird die Erwärmung bei zwei Grad oder etwas darunter liegen. Das ist nicht gut, aber wir werden uns dem anpassen können. Krisen haben oft auch einen Gegeneffekt zum Guten. Europa ist im russischen Angriffskrieg viel geeinter geworden. Unser Verhältnis zu Diktatoren klärt sich langsam. Und es könnte in diesem brutalen Krieg mittelfristig zu einer Stärkung der Uno und der globalen Menschenrechte kommen. Sollten wir nicht auch diesen Ausgang einmal in Betracht ziehen?

Also wird die Welt in zehn Jahren besser sein?

Die Welt wird auf vielen Ebenen besser und an manchen Stellen schlechter. Sie kann besser werden, wenn wir selbst uns wandeln. Wir nennen das den «Possibilismus», das Denken in Möglichkeiten, statt in Angst. Das ist eine erwachsene Form von Optimismus, die die eigene Verantwortung für die Zukunft mit einbezieht.

*Matthias Horx möchte mit seiner «Zukunfts-Kolumne» dazu anregen, konstruktiv in die Zukunft zu gehen.