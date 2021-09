Anwohner nerven sich über die Beleuchtung der Sportanlage Bergholz in Wil

In der Nähe der Sportanlage Bergholz in Wil SG stören sich einige Anwohner an der hellen Beleuchtung des Spielfeldes. Urs Etter, der in der Nähe der Sportanlage wohnt, hat nun wegen der Beleuchtung eine Klage bei der Stadt Wil eingereicht. «Eigentlich haben wir im Quartier von der Stadt verlangt, dass man die Beleuchtung am Wochenende nicht betreibt», sagt Etter gegenüber «TVO». Darauf sei die Stadt aber nicht eingegangen.