Maja, du bist Farmer Florist. Was heisst das?

Ich ziehe die Blumen und Pflanzen für meine Arrangements und Designs alle selbst. Ich habe mich ganz der nachhaltigen Floristik verschrieben: Ich baue im Rhythmus der Jahreszeiten eigens aus Samen grossgezogene, pestizidfreie Schnittblumen an. Neu biete ich auch Workshops an – mir ist es ein Anliegen, Slowflowers und die Slowflower-Bewegung, bei der ich Mitglied bin, in der Schweiz zu etablieren.