Christian Drosten – «Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften»

In der medialen Berichterstattung zum Thema ist in den vergangenen Wochen oft die Rede einer «Pandemie der Ungeimpften». Dies trifft für den Virologen aber nicht zu. «Wir haben eine Pandemie, zu der wir alle beitragen.»

Der deutsche Top-Virologe Christian Drosten hat in einem ausführlichen Interview mit der deutschen Zeitung «Die Zeit» die häufige Verwendung des Begriffes der «Pandemie der Ungeimpften» kritisiert. «Das ist keine Pandemie der Ungeimpften. Das ist eine Pandemie aller», zitiert ihn die Wochenzeitung. Würde man nun nicht vorwärtsmachen, drohten in Deutschland noch einmal so viele Todesfälle – knapp 100’000 an der Zahl – wie bislang in der Pandemie, warnt der Virologe. Zum weiteren Verlauf der Pandemie würden «wir alle beitragen».