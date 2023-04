Räumung Mitholz: 2,59-Milliarden-Kredit kommt ins Parlament

In der kommenden Woche debattiert der Nationalrat über die milliardenschwere Räumung des ehemaligen Munitionslagers in Mitholz.

1 / 5 Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SiK-N) hatte im Februar zunächst beschlossen, das ganze Geschäft zu Mitholz ein Jahr lang auf Eis zu legen. Ende März stiess sie ihren Entscheid wieder um. Tamedia AG / Beat Mathys In seiner Sondersession nächste Woche wird sich nun der Nationalrat mit dem Verpflichtungskredit befassen. 20min/Matthias Spicher Der Verpflichtungskredit zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers beträgt 2,59 Milliarden Franken. 20min/Simon Glauser

Darum gehts In der Sondersession vom 2. bis 4. Mai setzt sich der Nationalrat mit dem Verpflichtungskredit für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz auseinander.

In einem Fachgespräch erläuterte VBS-Mitholz-Projektleiter Adrian Goetschi die Zusammensetzung des Kredits.

Weiter betonte er, dass nur durch eine Räumung das von den Munitionsrückständen und den Schadstoffen ausgehende Risiko nachhaltig beseitigt werden könne.

Die Mitholzerinnen und Mitholzer haben die letzten Jahre und Monate eine emotionale Achterbahnfahrt durchlebt. Zunächst erhielten sie die Hiobsbotschaft, dass das ehemalige Munitionslager noch immer eine Gefahr darstellt und die meisten der 165 Einwohnerinnen und Einwohner ihr Dorf für zehn oder mehr Jahre verlassen müssen. Später korrigierte das VBS, dass «nur» 51 Menschen aus der Gefahrenzone wegziehen müssen.

Im letzten Februar der plötzliche Marschhalt: Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SiK-N) kam zum Schluss, das ganze Geschäft ein Jahr lang auf Eis zu legen, damit nochmals Alternativen zur milliardenteuren Beseitigung der Rückstände (z. B. eine Verkapselung) geprüft werden können – was zur Folge hatte, dass der Bund den Leuten in der Gefahrenzone ihre Häuser nicht mehr abkaufen konnte. Ende März stiess die SiK-N ihren Entscheid aber bereits wieder um. Damit wird sich der Nationalrat kommende Woche in seiner Sondersession mit dem 2,59-Milliarden-Franken-Kredit für die Räumung auseinandersetzen.

Fachgespräch Mitholz am Donnerstag

Anlässlich eines Fachgesprächs am Donnerstagmorgen erläuterte Mitholz-Projektleiter Adrian Goetschi nochmals die Zusammensetzung des Verpflichtungskredits. Dieser gliedert sich in zwei Tranchen: Die erste in Höhe von 1,09 Milliarden Franken wird für die Vorbereitung der Räumung sowie für Schutzmassnahmen aufgewendet und soll mit dem Entscheid des Parlaments freigegeben werden. Weitere 740 Millionen sind für die Räumung und Entsorgung der Munitionsrückstände sowie die Instandsetzung des Geländes und die Wiederbesiedlung von Mitholz veranschlagt.

Über die Freigabe dieser zweiten Tranche wird der Bundesrat je nach Projektfortschritt entscheiden. Die letzten 760 Millionen Franken beinhalten Reserven für Projektrisiken sowie die erwartete Teuerung (340 Millionen). Angesichts des aktuellen Teuerungsschubs seien die «Summen nicht luxuriös ausgestattet», merkte Goetschi an. Weiter betonte er, dass die Finanzierung grösstenteils über bereits verbuchte Rückstellungen im Generalsekretariat VBS erfolge und die Schuldenbremse somit nicht belastet werde.

«Munition nur mit einer Räumung dauerhaft beseitigt»

Im Nachgang zum SiK-N-Intermezzo ging Goetschi nochmals auf die drei günstigeren Räumungsalternativen Verfüllung, Abdichtung und Verkapselung ein. Bei allen drei würde Munition im Berg zurückbleiben und somit ein «nicht quantifizierbares Risiko» bestehen bleiben, betonte er: «Nur mit einer Räumung wird sie dauerhaft beseitigt.» Weiter würde durch die Zusatzvarianten zwar das Explosionsrisiko gebannt, die Schadstoffsituation jedoch nicht bereinigt. Das ehemalige Munitionslager befindet sich in einer Gewässerschutzzone – mit besonderen Massnahmen muss das Auswaschen der Schadstoffe verhindert werden.

Zum Schluss des Fachgesprächs wollte ein Journalist wissen, was denn passiere, wenn das Parlament den Kredit ablehnt. Goetschi verwies darauf, dass der Bund als Eigentümer des ehemaligen Munitionslagers gesetzlich verpflichtet sei, Sicherheitsmassnahmen zur Verminderung der Risiken umzusetzen. Würde der Kredit unerwartet bachab geschickt, «müsste neu beurteilt werden, was zu tun ist», so Goetschi. «Wir haben keinen Plan B.»

Räumung in Mitholz

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.