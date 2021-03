Er sagt: «Wir machen Fehler in der Ausbildung.»

In einem Interview spricht der aktuelle Trainer des FC Wil über BVB-Talent Erling Haaland und die Gründe, warum der Schweiz einer wie er fehlt.

Er spielte für den FC Basel, Stades Rennes sowie Borussia Dortmund und ist immer noch der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft: Alex Frei. Heute trainiert der 41-Jährige den FC Wil, mit dem er auf Rang 7 der Challenge League steht. In einem Interview mit der «Sport Bild» erklärt der 84-fache Nati-Spieler, was ihn im Umgang mit Talenten stört und warum für ihn die «Ausnahmeerscheinung» des BVB – Erling Haaland ein absolutes Vorbild ist.

Das sagt Alex Frei …

… zu den Unterschieden zwischen heutigen Talenten und früheren Generationen

«Technisch sind die Jungs viel weiter als wir damals. Und sie sind wissbegieriger. Was mir heutzutage nicht gefällt: Sobald es Widerstände gibt, wird von A nach B, von B nach C und C nach D gewechselt. Heute werden vielen Talenten alle Steine aus dem Weg geräumt. Das ist ein grosses Problem für die persönliche Entwicklung.»