Rudolphi und Steffen importieren als eine der ersten Masken aus dem Ausland in die Schweiz.

Damit wurden sie so reich, dass sich beide millionenteure Autos kaufen konnten.

Sie verlangten im März 8,50 Franken bis 9,90 Franken für eine Schutzmaske – und wurden damit zu Millionären. Die Jungunternehmer Jascha Rudolphi und Luca Steffen von der Emix Trading GmbH haben mit dem Import von Schutzmasken ein Vermögen gemacht. 300 Millionen Masken haben Steffen und Rudolphi bis heute nach Europa geliefert – ein Grossteil davon nicht in die Schweiz, sondern in andere Länder, darunter auch Deutschland. Gegenüber der « NZZ » nehmen die beiden erstmals Stellung.

Gemäss verschiedenen Berichten sollen die von Steffen und Rudolphi gelieferten Masken nicht nur überteuert, sondern auch mangelhaft in Qualität und damit Schutz gewesen sein. So hat Emix dem Bund 700’000 Masken des ägyptischen Herstellers Chemi Pharma Medical verkauft. Dabei soll es sich um Fälschungen handeln: Gemäss Recherchen von Tamedia produziert der Hersteller gar keine FFP2-Schutzmasken.

«Die Autos zu kaufen, war ein Fehler»

Die Jungunternehmer halten zum Qualitätsvorwurf fest: Die Masken seien nie beanstandet worden. Schützenhilfe erhalten sie aus Deutschland. Das Bundesministerium für Gesundheit schreibt: «Insgesamt bot Emix mit seinen Lieferungen allerdings eine überdurchschnittliche Qualität und erwies sich in der Zusammenarbeit als professionell und schnell.»

Haben sich die beiden Zürcher Jungunternehmer, die ihren Firmensitz aus steuerlichen Gründen mittlerweile von Zürich nach Zug verlegten, an einer Notlage bereichert? Sie selbst streiten das ab: Sie seien zu einem frühen Zeitpunkt in der Pandemie einer der wenigen Lieferanten gewesen, die überhaupt Masken in die Schweiz liefern konnten. Sie seien von teuren Einkaufspreisen, hohen Frachtkosten und Exportbeschränkungen betroffen gewesen. Dazu hätten sie ein hohes Risiko getragen.