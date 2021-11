Schneller Boostern? – «Wir haben momentan ein Problem mit Delta, nicht mit Omikron»

Sie plädiert deshalb für Masken in Innenräumen. Die Viruszirkulation sei aktuell so hoch, dass auch bei 3G-Veranstaltungen infizierte Personen anwesend seien.

«Omikron hat keinen relevanten Einfluss auf die fünfte Welle»

Wie er der «SonntagsZeitung» im Interview weiter mitteilt, hält er nicht viel von der weltweiten Abschottungsstrategie – jedenfalls nicht langfristig, weil die Variante sich so oder so durchsetzen werde, falls sie es tue. Er empfiehlt, die Zeit zwischen den Boosterimpfungen von sechs auf vier Monate zu verkürzen, denn der Fall von Israel habe gezeigt, dass man so eine aktuelle Welle so «wegboostern» kann. Auch wenn es Anzeichen gäbe, dass die neue Variante B.1.1.529 aggressiver sei, würden die aktuellen mRNA-Impfstoffe doch nach wie vor gut vor schweren Verläufen schützen.