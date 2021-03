In diesem Haus hat der Ehemann (46) in der Nacht auf Freitag mutmasslich seine Frau (44) versucht zu töten.

In Schafisheim AG ist es am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Tötungsversuch gekommen.

Ein Verwandter von F.B.* ist fassungslos. Die Familie habe immer einen glücklichen Eindruck gemacht. «Sie haben zwei Töchter und einen Sohn. Sie gingen miteinander sehr liebevoll um.» Auch auf Facebook postete N.B. regelmässig Bilder von seiner Frau und den Kindern. Von Eheproblemen sei nie die Rede gewesen, so der Verwandte. «Wir haben ihn nie gewalttätig erlebt. Falls er das getan hat, muss er sich in einem Ausnahmezustand befunden haben. Anders können wir uns das nicht erklären.» Wie ein Bekannter erzählt, habe N.B. erst letztes Jahr innerhalb kürzester Zeit Mutter und Vater verloren. «Das hat ihn schwer getroffen und sehr mitgenommen.»

Laut eines Cousin s des mutmasslichen Täters steht die komplette Familie im Ko s ovo unter Schock. «Wir sind zutiefst bestürzt und sprachlos. Wir konnten die Kinder bisher telefonisch nicht er reichen und sind in grosser Sorge. » Er selbst kenne F.B. schon lange. «Wir sind alle zusammen aufgewachsen.» Über N.B. sagt er: «Er i st ei n hochintelligenter, gebildeter und liebenswerter Mensch. » Er ha be in der Schweiz eine beachtliche Karriere hingelegt und sei gut integriert , so der Cousin. « Probleme oder Schwierigkeiten in der Ehe s ind uns nicht bekannt. » Das Ehepaar, das seit über 20 Jahren verheiratet ist, habe stets einen glücklichen Eindruck gemacht, betont auch der Cousin von N.B. «Sie verreisten oft und gerne zusammen.»