Wimbledon: Alexander Zverev schiesst gegen Vater und Bruder

«Hatte keine Ahnung»

Am Ende waren es 17 Asse des Japaners, in seinem Erstrunden-Match waren es gar 22 Asse. Ein Blick auf die Match-Statistik hätte da geholfen, den gab es offenbar nicht. «Ich bin bei Turnieren digital nicht verfügbar. Mein Handy ist im Flugmodus. Mir fiel erst auf, dass er so stark ist, als er mir vier Asse gefühlt mit 320 km/h an der Nase vorbei serviert hat. Da wusste ich: Das wird interessant heute», so Zverev, der sich schliesslich doch in vier Sätzen durchsetzte. Nun geht es gegen den Italiener Matteo Berrettini.