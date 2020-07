5 Fragen an obersten Gesundheitsdirektor

«Wir haben nichts verpasst bei der Maskenpflicht»

Seit Wochen diskutiert die Schweiz über eine Maskenpflicht. Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, erklärt, wieso die Kantone immer noch nichts beschlossen haben.

Am Montag trat Engelberger zusammen mit Gesundheitsminister Alain Berset vor die Medien. Entscheide hatten sie keine zu verkünden.

Die Maskenempfehlung gibt es schon länger. Es hat sich aber gezeigt, dass sie zu wenig befolgt wird. Entsprechend stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit die Frage eines Obligatoriums – auch, weil mit den Sommerferien der Fernverkehr zunehmen wird. Wir haben zum Obligatorium eine Umfrage unter den Kantonen am Laufen. Die Rückmeldungen aus dem Vorstand zeigen eine klare Tendenz zur Maskenpflicht.

«Die Tendenz geht in Richtung Maskenpflicht»

Am Montag traten Sie mit Bundesrat Alain Berset vor die Medien – Entscheide kommunizierten sie nicht. Epidemiologe Christian Althaus twitterte: «Ich befürchte, dieser Tag wird uns als derjenige in Erinnerung bleiben, an dem wir es verpasst haben, den derzeitigen Verlauf der Epidemie frühzeitig abzuwenden.» Lassen Sie wertvolle Zeit verstreichen?