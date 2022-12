Thun BE: «Wir haben nie etwas bestellt» – Ehepaar wird mit Mahnungen überhäuft

Die Polizei in Thun hat bisher nicht viel geholfen.

Die Serie von Betrugsbestellungen fing an, als das Paar im Urlaub war.

Immer wieder treffen Mahnungen und Betreibungsandrohungen bei einem Ehepaar in Thun ein. Es betrifft jedoch Bestellungen, die sie nie aufgegeben haben.

Nach einem Monat Urlaub warteten zu Hause auf D.B. (30) und R.H. (30) mehrere Mahnungen und Betreibungsandrohungen. «Wir haben nie etwas bestellt», sagt B. zu 20 Minuten. Von verschiedenen Online-Shops wurde auf Namen von R.H. auf ihre gemeinsame Adresse in Thun bestellt . Zum Teil seien angeblich ganze Wohnungseinrichtungen geliefert worden. «Es wurden Stühle und Tische und alles Mögliche bestellt», erzählt der Familienvater.

Das Ehepaar erkundigt sich bei der Post. Die gibt Auskunft: Gewisse Pakete seien bis zu 14 kg schwer gewesen. Für R.H. ist das sehr fragwürdig: «Jemand muss die Pakete vor unserem Haus abgefangen haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass niemand von den Nachbarn etwas gesehen hat.» Der Betrüger oder die Betrügerin bestellte auch bei Zalando . Der Gesamtwert der Bestellungen liegt bei über 4000 Franken. «Bei einer Bestellung wurde sogar eine Tasche an Zalando zurückgeschickt», sagt D.B.

Grosser Zeitaufwand

Über 70 Stunden verbrachte D.B. beim Telefonieren mit Inkassobüros und Online-Händlern. Das Online-Möbelhaus XXXLutz verwies das Thuner Paar an die Polizei. Dort hiess es aber, man könne nichts machen. Selbst als das Paar die IP-Adresse herausfand, von der laut Inkassobüro eine Bestellung getätigt wurde. «Man sagte uns, dass wir gar nicht geschädigt seien, solange wir keine Betreibungen erhalten haben», sagt D.B. und macht sich Sorgen. «Ich verliere meinen Job, falls ich betrieben werde.»

Auf Anfrage von 20 Minuten nahm Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, Stellung zum Fall: «Auch ohne eine Mahnung von einem Online-Handel erhalten zu haben, ist es möglich, einen Strafantrag einzureichen. Wir empfehlen, dass sich Betroffene an die Polizei wenden, damit wir entsprechende Abklärungen tätigen können.» Mit dieser Aussage ging B. zum vierten Mal zur Polizeiwache Thun. Erst dann habe man am Schalter gesagt, dass eine Anzeige möglich sei. «Sie sagten, man könne das machen, aber es bringe gar nichts», so D.B.