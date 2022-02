Aus für die Määs auf dem Inseli – «Wir haben nie gelogen» – Stadtrat verteidigt sich gegen schwere Vorwürfe

Der Stadtrat hatte mitgeteilt, dass die Määs in ihrer derzeitigen Form ab 2027 nicht mehr auf dem Inseli stattfinden kann.

Die Määs muss weg vom Inseli. Dieser Entscheid wurde am Donnerstag im Stadtrat hitzig diskutiert. Die bürgerlichen Parteien warfen der Stadtregierung Wählertäuschung vor.