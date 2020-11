Medienkonferenz USZ : «Wir haben noch drei freie Covid-Betten»

Die Lage am Unispital Zürich ist trotz Corona-Krise stabil. Es drohen aber Personalmangel und Engpässe bei den Covid-Betten.

Die Lage am Universitätsspital Zürich (USZ) ist in den vergangenen Tagen stabil geblieben. Durch eine weitere Reduktion von Wahleingriffen könnten notfalls weitere Kapazitäten für Patientinnen und Patienten mit Covid geschaffen werden.

Aktuell werden 25 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, wie CEO Gregor Zünd am Dienstag an einem Medienanlass sagte. Davon sind 18 Patienten beatmet, ein Patient ist an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Auf der normalen Bettenstation sind es derzeit 63 Covid-Patienten.