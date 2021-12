Samichlaus-Besuche  – «Wir haben nur diejenigen Freiwilligen ausgesucht, die geimpft sind»

«Wenn ein Chlaus eine Familie zu Hause in Innenräumen besucht, kontrolliert er zuerst immer, ob die Anwesenden über ein Zertifikat verfügen», sagt Eliane Büttiker, die bei der Zunft Wangen bei Olten die Chlauseinsätze koordiniert. «Es haben sich weniger Familien fürs Chlausen angemeldet als in den vorherigen Jahren. Ob es daran liegt, dass sie kein Zertifikat haben oder wegen der Pandemie lieber nicht besucht werden wollen, kann ich nicht sagen.» Die sich ständig ändernden Vorgaben des Bundes seien für Chlausgesellschaften wie jene von Wangen bei Olten eine grosse Herausforderung mit enormem Aufwand. «Ich weiss nicht, ob morgen die Massnahmen geändert werden und die Chläuse doch nicht Besuche abstatten dürfen», sagt Büttiker zu 20 Minuten.

«Wir haben nur diejenigen Freiwilligen ausgesucht, die geimpft sind»

Auch die Zunft Chlausen Bellach hat sich an die Situation angepasst und führt ausschliesslich Besuche im Freien durch. In Bellach müssen ebenfalls alle Samichläuse über ein Zertifikat verfügen. «Es geht dabei um die Sicherheit der Darsteller, wenn sie sich vorbereiten. Da sind viele Personen in einem Raum. Alle verstehen das jedoch, weil es ihnen primär darum geht, den Kindern eine Freude machen zu können. Für die zufriedenen Kindergesichter stehen unsere Chläuse dieses Jahr sogar stundenlang in der Kälte, anstatt wie üblich in die warme Stube gehen zu können», sagt Markus Kölliker von der Zunft Chlausen Bellach.