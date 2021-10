Miese Mostobst-Ernte – «Wir haben nur etwa 10 Prozent der üblichen Menge»

1 / 8 Dieses Jahr fällt die Ernte von Mostobst gering aus. Mitverantwortlich dafür sind unter anderem die Reserven aus der Vorjahresernte. 20min/Taddeo Cerletti Aufgrund der grossen Reserven erhalten die Produzentinnen und Produzenten einen tieferen Preis. Einige Bäuerinnen und Bauern hätten darum gar auf das Auflesen verzichtet, wie die «Bauernzeitung» berichtet. 20min/Taddeo Cerletti Auch das Wetter hat für eine geringere Ernte gesorgt. «Im Frühling gab es zweimal Frost, der einen Teil der Ernte zerstört hat. Im Sommer kam dann auch noch der Hagel», sagt Toni Schürch, Getränkehändler aus Rothenburg. 20min/News-Scout

Darum gehts In der Zentralschweiz wird aktuell nur wenig Most hergestellt. Die schwache Ernte führt dazu, dass Mostereien viel weniger Obst verarbeiten.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Das Wetter hat einen Teil der Ernte zerstört. Zudem bekommen die Bäuerinnen und Bauern aufgrund der starken Vorjahresernte einen tieferen Preis.

Auch die Nachfrage nach Süssmost sinkt. Im Trend seien aktuell eher Schorlen, wie Getränkehändler Toni Schürch erklärt.

Zu einem Süssmost-Engpass kommt es aber trotz der geringen Ernte nicht. Die Mostereien haben noch genügend Konzentrat an Lager.

Die Mostereien in der Zentralschweiz sind aktuell nur sehr schwach ausgelastet. «Wir haben nur etwa zehn Prozent der üblichen Menge eines Erntejahres», sagt Toni Schürch, Geschäftsführer der Schürch Getränke AG. Laut dem Rothenburger liegt die kleine Ernte auch am Wetter in diesem Jahr: «Im Frühling gab es zweimal Frost, der einen Teil der Ernte zerstört hat. Im Sommer kam dann auch noch der Hagel.»

Aber nicht allein das Wetter ist dafür verantwortlich, dass nicht gleich viel Mostobst auf dem Markt ist. Das Jahr 2020 war ein überdurchschnittlich gutes Erntejahr. Die Mostereien haben darum immer noch zu hohe Lagerbestände. Dadurch ist der Preis für das Mostobst tief. Einige Bäuerinnen und Bauern lesen ihre Äpfel wegen des tiefen Preises dieses Jahr gar nicht auf, wie die «Bauernzeitung» (Bezahlartikel) berichtet.

Schorlen und Apfelwein liegen im Trend

Zu einem Engpass beim Süssmost wird es also trotz der geringen Ernte nicht kommen. Laut Schürch reicht das Konzentrat in den Lagern der Mostereien. «Erst wenn es mehrere Jahre hintereinander Missernten gäbe, wäre es ein Problem», so der Getränkehändler. Produkte, wie der hauseigene Birnendicksaft, stammen zudem meist aus der Vorjahresernte, da diese häufig noch gelagert werden.

Süssmost sei bei seinen Kundinnen und Kunden aber allgemein weniger gefragt, so Schürch: «Der Trend geht in Richtung Schorlen. Zudem steigt auch die Nachfrage bei vergorenem Apfelsaft, vor allem bei alkoholfreiem Apfelwein.» Der Rothenburger Getränkehändler versucht, seinen Konsumentinnen und Konsumenten zu bieten, was im Trend liegt. So entwickelt er immer wieder neue Produkte, für die er Mostobst verwendet. So etwa eine Barbecue-Sauce, die statt Tomaten und Zucker vor allem Zwetschgen und Birnendicksaft enthält, oder auch einen Glüh-Gin, für den Mostobst verwendet wird. «Die Hochstammbäume sollen weiterhin stehen bleiben», erklärt Schürch seinen Antrieb, immer wieder neue Produkte zu entwickeln. Dadurch will er mehr Nachfrage für das Mostobst schaffen. «Das Ziel ist es, den Bäuerinnen und Bauern dadurch auch irgendwann bessere Preise für das Obst bieten zu können».