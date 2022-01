Wir haben permanenten Concealer ausprobiert

Augenringe permanent verschwinden lassen und jeden Tag frisch aussehen – ganz ohne Make-up. Das verspricht eine neue Methode aus Brasilien namens Permanent Camouflage Concealer. Beim Treatment werden Farbpigmente mit einem speziellen Pen in die obere Hautschicht eingeschleust. Ici Suisse in Zürich ist das erste Studio in der Schweiz, das die Behandlung anbietet – wir haben es ausprobiert und beantworten die meistgestellten Fragen zum gehypten Treatment.