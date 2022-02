Pasquale Bacco – «Wir haben so viele Menschen auf dem Gewissen» – Ex-Impfgegner zeigt Reue

Der Arzt nahm während der Pandemie an über 300 Anti-Corona-Demos teil, sprach sich, so oft er konnte, gegen den Corona-Impfstoff aus.

An über 300 Anti-Corona-Demos nahm er teil, sprach sich, so oft er konnte, gegen den Corona-Impfstoff aus, doch jetzt kehrt der italienische Arzt Pasquale Bacco der No-Vax-Szene den Rücken. Nach all dem, was er in den letzten zwei Jahren erlebt hat, ist Bacco nun «überzeugt, dass Covid tödlich ist und dass Impfstoffe die Lösung sind».