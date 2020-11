Coronavirus«Wir haben sofort Ferien gebucht, als die neue Risikoliste raus war»

Davor galt bei Einreise in die Schweiz bei über 60 Staaten und Gebiete eine Quarantänepflicht – so auch für Dubai.

Nicolas (36) freut sich auf seine Ferien in Dubai.

Nicolas (36) reist am Freitag nach Dubai.

Die Koffer hat Nicolas schon fast gepackt. Diesen Freitag fliegt er mit seiner Freundin nach Dubai. «Wir freuen uns mega, in Dubai ist es 31 Grad», erzählt der 36-Jährige. Möglich macht die Reise die neue Liste mit den Risikoländern. Wer aus einem der Länder in die Schweiz einreist, muss zwei Wochen in die Quarantäne. Seit letztem Mittwoch sind lediglich noch vier Länder auf der Liste. Davor waren es noch über 60 Staaten und Gebiete – darunter auch Dubai .