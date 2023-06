Zürich: Stromausfall im Kinderspital Zürich

Am frühen Abend informierte der CEO des Kinderspitals über das Geschehene.

Im Kinderspital Zürich kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Stromausfall.

Plötzlich wurden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Kinderspital Zürich überrascht: Am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein Stromausfall.

Wie der CEO Georg Schäppi an einer Pressekonferenz am frühen Abend mitteilte, haben die technischen Sicherheitsmassnahmen sofort eingesetzt: «Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Leib und Leben der Patientinnen und Patienten», so Schäppi.