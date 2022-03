St. Galler Hilfsaktion - «Wir haben sogar zwei Defibrillatoren gespendet bekommen»

Am 1. März 2022 wurde in St. Gallen eine Spendenaktion lanciert, welche Hilfsgüter für die Ukraine sammelt.

Auch Materialien, welche für die Logistik benötigt wurden, wie beispielsweise zwanzig Europaletten, konnten so über einen Community-Aufruf aufgetrieben werden. «Wir haben sogar zwei Defibrillatoren gespendet bekommen, was und sehr überrascht, aber auch sehr gefreut hat», so Mangold.

Die erste Ladung wurde am Sonntag bereits von Mitarbeitenden der Ukrainischen Botschaft in Bern abgeholt. Die zweite Ladung wird voraussichtlich am Freitag zur Abholung bereit sein. Zuvor steht noch eine Menge Sortierungs- und Etikettierungsarbeit an. Bis die zweite Ladung weg ist, werden keine Spendengüte mehr angenommen. Ausnahme sind medizinische Hilfsgüter: «Diese werden in der aktuellen Lage am meisten benötigt.»