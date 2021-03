Kritik von Suter und Gut-Behrami : «Wir haben sowieso am wenigsten dazu zu sagen»

Darum gehts Lara Gut-Behrami und Corinne Suter kritisieren den Ski-Kalender der nächsten Saison.

Die Speed-Expertinnen haben deutlich weniger Rennen.

Auch bei den Männern ist das Ungleichgewicht ähnlich gross.

Durch die Absage der Abfahrt am Mittwoch konnten Lara Gut-Behrami und Corinne Suter nicht die Jagd auf die kleine Kristallkugel starten. Sofia Goggia holte sich den Titel – nicht unverdient bei vier Siegen in dieser Saison. Lara Gut-Behrami will die Absage der Abfahrt nicht als Grund nehmen, dass sie den Gesamtweltcup nicht gewinnen könnte. Die Tessinerin: «Es wäre eine Ausrede, wenn ich sagen würde, dass ich deswegen den Gesamtweltcup nicht gewinnen kann. Ich hatte genügend Rennen, um mehr Punkte zu holen.»

Gut-Behrami und Corinne Suter stören sich allerdings am provisorischen Weltcup-Kalender für die nächste Saison. Bei den Frauen sind kommende Saison 22 Technik-Rennen vorgesehen, aber nur 12 Speed-Events. Dazu kommen 3 Kombinationen. Die Technikerinnen haben also einen klaren Vorteil auf den Sieg im Gesamtweltcup.

«Es gibt mir zu denken»

Zum «Blick» sagt Gut-Behrami: «Ich glaube, Fairness ist etwas anderes. Es wäre nicht schlecht, wenn die Fis vielleicht irgendwann einmal daran denken würde, dass es gut wäre, wenn wir von Anfang an die gleiche Anzahl Rennen in jeder Disziplin hätten.» Corinne Suter bläst ins selbe Horn: «Wenn man es nicht zustande bringt, gleich viele Abfahrten wie Riesenslaloms zu planen, gibt mir das zu denken.» Die 26-Jährige ergänzt: «Wir Fahrerinnen haben sowieso am wenigsten dazu zu sagen – es nützt gar nichts.»

Das Problem mit den ungleichen Wettkämpfen gibt es allerdings nicht nur bei den Frauen. Auch die Männer kämpfen in der nächsten Saison mit einem ähnlichen Ungleichgewicht. Die Skisaison endet am Sonntag mit einem Slalom in der Lenzerheide. Trotz der Absage der Abfahrt haben Gut-Behrami und Marco Odermatt weiterhin Chancen auf den Gesamtweltcup.