2 tote Jugendliche in Zollikerberg «Wir haben stets versucht, unseren Sohn auf die gute Bahn zu bringen»

Ein junger Rapper und eine 15-jährige Jugendliche sind in Zollikerberg tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Jetzt sprechen die Eltern des Verstorbenen.

1 / 5 Samir Jebeniani und seine Frau waren am Sonntag in Deutschland, als sie die Todesnachricht erhielten. Zwei tote Jugendliche wurden am Sonntag in Zollikerberg in einer Wohnung gefunden. Einer der Toten ist der Stiefsohn von Zürcher Rapper ZH Beats. Die rechtsmedizinischen Gutachten zu den Todesursachen liegen noch nicht vor. keystone-sda.ch

In Zollikerberg ZH sind am Sonntagabend in einer Wohnung zwei tote Jugendliche – ein Bub und ein Mädchen – aufgefunden worden. Ein 18-Jähriger hatte telefonisch die Polizei alarmiert, weil eine Kollegin und ein Kollege regungslos in der Wohnung liegen würden.

Die zwei toten Jugendlichen lagen in einem Mehrfamilienhaus unweit des Spitals. Darin wohnhaft: Der Zürcher Rapper ZH Beats – sein bürgerlicher Name ist Samir Jebeniani (35) – mit seiner Frau D. T.* und dem gemeinsamen Kind (4). Beim verstorbenen 15-Jährigen handelt es sich um den Sohn von D. T..

Die rechtsmedizinischen Gutachten zu den Todesursachen liegen noch nicht vor. Ein Gewaltdelikt steht jedoch nicht im Vordergrund. Für den 18-Jährigen wurde Untersuchungshaft beantragt.

Stiefsohn anhand von Foto identifiziert

In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sprechen Samir Jebeniani und D. T. über die tragischen Todesfälle. Die beide waren am Sonntag bei einem Videodreh in Deutschland. «Es war eine Seltenheit, dass er mal ein Wochenende ohne Eltern ist», sagt die Mutter des Verstorbenen im Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Sie habe alle paar Stunden mit ihm telefoniert. «Ich wollte wissen, was er gerade macht und wo er sich aufhält.»

Dass etwas nicht stimmt, haben die Eltern erst über Social Media erfahren. Junge Leute, die ihn kennen, haben Samir Jebeniani darauf hingewiesen, dass vor dem Haus weiss gekleidete Leute, Polizeiautos und eine Art Labor stehe. «Dann sagte einer, er sehe, wie ein Sarg herausgetragen werde», so Jebeniani. Später musste Jebeniani seinen Stiefsohn anhand eines Fotos identifizieren.

Den 18-Jährigen, der die Polizei rief, habe die Mutter nicht gekannt. «Ich habe gehört, der 18-Jährige sei bekannt dafür, dass er mit Codein zu tun habe», sagt Jebeniani. Die Todesursache sei aber auch ihnen nicht bekannt. «Es könnte auch so was wie gestrecktes Gras gewesen sein. Wir wissen auch nicht mehr», sagt D. T.

«Krasser dargestellt, als er ist»

Wie sein Stiefvater hat auch der verstorbene 15-Jährige gerappt. Sein Traum sei es gewesen, Rapper zu werden, sagt ein Kollege von ihm zu 20 Minuten. «Wir merkten, dass Rap einen schlechten Einfluss hat auf ihn, und wollten nicht, dass er das hört», sagt Jebeniani zum «Tages-Anzeiger». «Wir haben stets versucht, unseren Sohn auf die gute Bahn zu bringen.»

Sein Stiefsohn habe sich früher nicht immer sozial geschickt verhalten, sagt Jebeniani. Er habe sich krasser dargestellt, als er eigentlich war. Aber er habe in den letzten Monaten grosse Fortschritt gemacht, sagt seine Mutter. Er habe im Sommer eine Schnupperlehre als Koch absolviert und sich auf das kommende zehnte Schuljahr gefreut. «Er war wirklich auf einem guten Weg, nach all den Schwierigkeiten, die er in der Schule hatte», sagt seine Mutter.

Die Beamten der Spurensicherung untersuchten die Wohnung und nahmen eine Kartonschachtel mit. 20 Minuten