Die Baustelle beim St. Galler Bahnhof Haggen ist ein Langzeitprojekt, das ein News-Scout von seinem Wohnort aus beobachten kann. Am vergangenen Samstagmorgen bot sich ihm ein kurioses Bild, wie er findet. «Ich schaute zur Baustelle und sah, wie ein Kind in einen Bagger einstieg, die Maschine anliess und einem Bauarbeiter bei der Arbeit mithalf», so der News-Scout.

Die ganze Nachbarschaft sei baff gewesen, als man dem Kind, das der News-Scout auf etwa zwölf oder dreizehn Jahre alt einschätzt, beim Baggerfahren zuschaute. «Wir haben uns alle gefragt, wie das nur sein kann», so der St. Galler. Er finde es gefährlich, wenn ein Kind bei laufendem Verkehr eine Baumaschine bediene. Ein Nachbar habe die Polizei gerufen, die wenig später mit einer Patrouille eintraf. «Als die Polizei angefahren kam, sprang der Bub aus dem Bagger und versteckte sich», schildert der News-Scout die Situation. Nach einem Gespräch mit einem anwesenden Bauarbeiter sei die Polizei wieder davongefahren. Anschliessend stieg der Bub wieder in die Baumaschine und habe weitergearbeitet. «Er war ganz aktiv dabei.»

Keine strafbare Handlung begangen

Das Kind war in Begleitung seines Vaters, der berechtigten Zugang zur Baustelle hatte. Zudem sei es nicht verboten, als Kind einen solchen Bagger zu bedienen. «Der betreffende Bagger braucht keine Strassenverkehrsbewilligung, deswegen wird kein Fahrausweis benötigt», so Widmer. Der Bagger sei mit einem fahrbaren Rasenmäher zu vergleichen, wofür man kein Fähigkeitszeugnis ablegen müsse. Was bei einem Unfall passieren würde, sei Sache der Versicherung, so Widmer. Wenn man als unberechtigte Person eine Baustelle betrete, müsse man mit einer Strafanzeige rechnen.