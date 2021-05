Champions League verspielt : «Wir haben uns blamiert» – Frankfurt-Vorstand schiesst gegen Trainer Hütter

Frankfurt-Trainer Adi Hütter spricht von einer tollen Saison, obwohl sein Team im Endspurt das sicher geglaubte Champions-League-Ticket aus der Hand gegeben hat. Dafür gibt es heftige Kritik.

Pool via REUTERS

Pool via REUTERS

Vor wenigen Wochen sah alles noch super aus für die Eintracht aus Frankfurt. Mit der Champions-League-Qualifikation vor den Augen, spielten die Hessen gross auf. Am 28. Spieltag der Bundesliga lag man auf Platz 4, die Spieler der Eintracht hörten schon die CL-Hymne in den Köpfen. Borussia Dortmund lag bereits sieben Punkte hinter den Hessen auf Platz 5. Niemand im Umfeld von Frankfurt glaubte, dass das Team von Adi Hütter sich diesen vierten Platz noch nehmen lässt. Doch aus den letzten fünf Spielen holten die Hessen nur vier Punkte. Der Tiefpunkt: Die 3:4-Niederlage gegen den Absteiger Schalke 04 am vergangenen Samstag.