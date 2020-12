Wir haben uns im Bentley Bentayga zum Whisky-Tasting chauffieren lassen

Schottland und die USA sind weltberühmt für ihre Whiskys. Seit Jahrhunderten wird hier «flüssiges Gold» gebrannt. Bayern dagegen ist eher bekannt für seine Bierbraukunst. Vereinfacht ausgedrückt ist Whisky aber auch nichts anderes als gebranntes Bier. Und so beschloss der Bierbrauer Florian Stetter Ende der 90er, sein Geschäftsfeld zu erweitern und auch Whisky zu brennen. Entstanden ist die Firma Slyrs – benannt nach dem gälischen Namen eines Klosters am Schliersee, das im Jahr 779 von fünf irischen und schottischen Mönchen gegründet wurde.

Seinen ganz persönlichen Whisky kreieren

Heute arbeiten rund 40 Mitarbeitende für Slyrs, verkauft wird in ganz Europa und auch der Schweiz. Fürs Whisky-Liebhaber und -Liebhaberinnen bietet die Brennerei übrigens ein besonderes Highlight an: Man kann die Destillerie nicht nur besuchen, verschiedene Sorten probieren und seine eigene Geschmacksrichtung kreieren, sondern hat sogar die Möglichkeit, seinen eigenen Whisky in einem persönlich gebrandeten Whisky-Fass reifen zu lassen.

Mit dem Bentley Bentayga haben wir eine Whisky-Destillerie am Schliersee besucht. zvg Im malerischen Bayern wird nämlich nicht nur Bier gebraut, sondern auch Whisky gebrannt. zvg Dank ihrer Lage ist die Gegend auch bei der Münchner Schickeria sehr beliebt. zvg

Don’t drink and drive

Grund genug, den oberbayrischen Whisky-Destillateuren einen Tag lang über die Schulter zu schauen. Und natürlich auch den einen anderen Whisky zu probieren. Wir fahren zwar selbst zur Brennerei hin, lassen uns aber selbstverständlich – getreu dem Motto «Don’t drink and drive» – nach dem Whisky-Tasting von einem Chauffeur zurückfahren. Das ideale Auto dafür stellt uns Bentley zur Verfügung. Der Bentayga ist nicht nur edel und bequem, sondern dynamisch genug, dass wir vom Flughafen München, von wo aus wir starten, in Windeseile am Schliersee sind.

Aber auch als Chauffeursauto eignet sich der englische Luxus-SUV mit seinem Komfort und der Beinfreiheit auf der Rücksitzbank hervorragend. Diese ist standesgemäss mit feinstem Leder ausgeschlagen und auf Wunsch sogar mit Massage- und Lüftungsfunktion erhältlich. Einzig einen eingebauten Mini-Kühlschrank und Gläser für unseren Whisky wie im noch grösseren Bentley Mulsanne haben wir vermisst.

Platz fürs eigene Whisky-Fass

Wer hingegen gleich ein ganzes Whisky-Fass mitnehmen will, hat im üppigen Kofferraum mehr als genug Platz dafür. Geduld muss man allerdings mitbringen, wie uns Silas, der uns an diesem Tag in die Feinheiten seines Berufsstands einführt, erklärt: «Mindestens drei Jahre reift der Slyrs-Whisky in handgefertigten Fässern.»