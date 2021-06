Fake Freckles im Selbstversuch - Wir haben uns Sommersprossen mit Henna aufmalen lassen

Die Henna-Expertin

Sandra Parrinello beschäftigt sich schon seit 2016 mit Henna. Sie hat sich an der Ash Kumar Beauty Academy in London in der Kunst der Henna-Malerei ausbilden lassen und bietet seit da Henna-Kurse in der Schweiz an. In ihrem Online-Shop können Interessierte sich fertige Spritzen oder Henna-Sets zum Selber-Mischen bestellen.