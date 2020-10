Wegen Corona«Wir haben unser Kind von der Schule genommen, das Risiko ist zu gross»

Weil der Vater des Buben Risikopatient sei, habe sie sich zu diesem Schritt entschlossen. So könne das Risiko, dass das Virus in den Haushalt eingeschleppt werde, minimiert werden.

Für Primarschüler gebe es keine Schutzmassnahmen ausser Händewaschen. Ihr Sohn sei dem Infektionsrisiko in der Schule praktisch schutzlos ausgesetzt, findet die Mutter.

Die Baselbieterin Sandra B.* hat ihren Sohn am Donnerstag wegen der steigenden Infektionszahlen von der Schule genommen. Der Bub besucht eine Privatschule im Kanton Aargau.

Mit dem Beginn der zweiten Welle wurde Sandra B.* das Risiko zu gross. Am Donnerstag hat die Baselbieterin ihren neunjährigen Buben von der Schule genommen. In der Diskussion nach einem Post der Genfer Virologin Isabella Eckerle erklärte sie, dass sie einen Risikopatienten zu Hause habe. Dabei handelt es sich um den Vater des Buben, wie die Mutter auf Nachfrage von 20 Minuten erklärte.

«Ich habe auch ein KMU, und unsere Mitarbeiter halten sich an alle Regeln und verzichten in ihrer Freizeit auf vieles», erklärt die Immobilien-Unternehmerin. Wenn ihr Sohn aber mit 20 anderen Schülern ohne jedwede Vorkehrungen ausser Handhygiene im Klassenzimmer sitze, sei er praktisch schutzlos. Sie habe erhebliche Zweifel an den Studien, die besagten, dass Schulen keine Treiber der Pandemie seien. Aus diesem Grund habe sie entschieden, ihn von der Schule zu nehmen.