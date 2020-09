«Wir haben verlernt, intuitiv zu essen»

Frau Conrad, würde ich auf mein Bauchgefühl hören, würde ich vermutlich jeden Tag Pasta und Pizza essen. Das kann nicht gesund sein, oder? Das kommt natürlich auf ihren Kalorienbedarf an und darauf, welche Mahlzeiten oder Snacks Sie sonst noch zu sich nehmen. Aber ganz so einfach, wie es klingt, ist das mit dem intuitiven Essen nicht.

Wie genau funktioniert das Ganze denn? Grundsätzlich gehts darum, zu essen, wenn man Hunger hat, und damit aufzuhören, wenn man satt ist. So, wie wir es alle schon als Baby gemacht haben. Im Laufe der Jahre haben wir allerdings verlernt, intuitiv zu essen.

Wieso das? Einerseits liegts an unserer Erziehung. Als Kind wurde uns gesagt, das Wetter werde schlecht, wenn wir unseren Teller nicht komplett leer essen. Wer sich nicht benommen hat, musste ohne Znacht ins Bett. Und weil Süssigkeiten tabu waren, begehren wir sie jetzt umso mehr. Andererseits machen es die Verführungen im Alltag unmöglich, intuitiv zu essen. Sei es die Werbung, mit der wir ständig konfrontiert sind, oder der Geruch nach frischen Buttergipfeli, der aus der Bäckerei strömt.

Sie scheinen kein Fan von intuitivem Essen zu sein.

Den Leitgedanken – also nur bei Hunger zu essen und aufzuhören, sobald man genug hat – finde ich natürlich sehr sinnvoll. Nur der Hype darum ist etwas übertrieben. Ausserdem geht der soziale Aspekt des Essens völlig verloren: Wer schon um 11 Uhr Hunger hat und isst, sitzt eine Stunde später ohne Mahlzeit mit der Familie am Mittagstisch. Und auch das Abendessen mit Freunden wird so ganz schön mühsam.