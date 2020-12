Der Jungfraubahnen- CEO Urs Kessler spricht über die erste VIP-Lounge in einem Schweizer Skigebiet.

Grindelwald Terminal. Es tönt mehr nach Flughafen als nach Gondelbahn – und so sieht es auch aus: Ankunftshalle, Rollbänder, Restaurants, ein Parkhaus, ein Bahnanschluss und eine VIP-Lounge. Ende Woche geht das 470 Millionen Franken teure V-Bahn-Projekt nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit offiziell in Betrieb.

Mit dem V-Bahn-Projekt wollen die Jungfraubahnen zurück in die Topliga: «Unser Zubringersystem war einfach nicht mehr internationaler Standard», sagt CEO Urs Kessler. 20 Minuten hat den Topmanager kurz vor der Eröffnung in der VIP-Lounge zum Interview getroffen (siehe Video oben). Die Jungfraubahn ist die erste Bergb ahn weltweit, die auf ein solches aus der Airline-Branche bekanntes VIP-Konzept setzt.

Maximal 100 VIP-Member

Wer 12’000 Franken ausgibt, wird Member des Platinum-Club s und bekommt Zugang zur Lounge: Statt an der Talstation an zu stehen, verpflegen sich Member im edlen Ambiente und überbrücken die Zeit, bis die VIP-Gondel eintrifft. Maximal 100 Member-Cards will Kessler verkaufen.