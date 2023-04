Renovate Switzerland: So wurden die Klimakleber bedroht

In den Kommentaren gehen die Meinungen dazu auseinander.

Mitglieder von Renovate Switzerland haben am Karfreitag mit einer Strassenblockade den Unmut der Autofahrerinnen und Autofahrer auf sich gezogen.

Nach Stunden im Stau sahen sich Autofahrerinnen und Autofahrer, die für Ostern in Richtung Süden unterwegs waren, am Karfreitagmorgen auch noch mit einer Blockade der A2 bei Göschenen konfrontiert. Insgesamt sieben Mitglieder der Organisation Renovate Switzerland klebten sich teils auf der Strasse fest und brachten den Verkehr zum Erliegen. Mit der Aktion sollte laut eigener Aussage auf den Klimanotstand aufmerksam gemacht werden. Die Aktion sorgte jedoch auch für jede Menge Frust bei den Autofahrerinnen und Autofahrern . Aufnahmen zeigen, wie eine entnervte Frau wütend auf die Aktivistinnen und Aktivisten zugeht und ihnen die Transparente aus den Händen reisst. Wie Renovate Switzerland auf Twitter mitteilt, seien die Mitglieder der Gruppe jedoch auch im Anschluss der umstrittenen Aktion mit heftigen Beleidigungen eingedeckt worden. «Du Hu**»; «Wir hätten dich überfahren sollen»; «Wenn ich dir begegne, schlage ich dir die Fresse ein», seien nur einige Reaktionen auf die Blockade gewesen.

Die Meinungen gehen auseinander

Unter den Kommentaren gehen die Meinungen weit auseinander. «Religiöse Führer und ihre Anhänger wurden schon immer am Anfang geächtet und verfolgt, später werden euch Millionen anbeten und verehren!», schreibt ein Unterstützer der Gruppierung. «Etwas gar billig, wie ihr euch in die Opferposition bringen möchtet», wirft ein anderer User den Aktivistinnen und Aktivisten vor.



«Vielleicht solltet ihr Reaktionen ernst nehmen und realisieren, dass Frustration und Hass ein schlechter Motivator sind, um gewünschte Veränderungen herbeizuführen. Im Gegenteil, ihr schadet eurem Anliegen und dem Klima selbst ganz direkt. Das Klima hat wirklich Besseres verdient», so ein weiterer Kritiker der Gruppierung. Er sei zwar gar kein Fan von Renovate Switzerland, schreibt ein User, «aber solche hasserfüllten Sprüche finde ich mehr als unpassend».



Cécile Bessire, Mediensprecherin von Renovate Switzerland, teilt auf Anfrage mit, dass die Organisation bisher auf Strafanzeigen verzichtet hat.