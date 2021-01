1 / 1 Die Hälfte der Corona-Opfer stirbt in Alters- und Pflegeheimen. Samuel Schalch / Tages-Anzeiger

Darum gehts: In der zweiten Corona-Welle sind in der Schweiz mindestens 2686 Personen in Alters- und Pflegeheimen gestorben.

Eine Pflegefachfrau aus Zürich erzählt, wie sie und ihre Institution mit der Situation umgehen.

N . A .* (22) arbeitet als Pflegefachfrau in einem Alters- und Pflegeheim in der Stadt Zürich. Sie betreut insbesondere demente Patienten. 20 Minuten erzählt N . A. * über ihre Erfahrungen während der Pandemie.

«Bei uns im Altersheim hatten wir in den letzten Wochen um die 15 Todesfälle nach einer Corona-Erkrankung. D ass so viele Menschen in so kurzer Zeit sterben, ist für mich neu und sehr belastend. D ie betroffenen Bewohner innen und Bewohner waren um die 80 Jahre alt. Ich begleite und betreue die Bewohner täglich. Wenn diese einem dann buchstäblich wegsterben, trifft einen das sehr. Trotzdem muss man in gewohntem Tempo weitermachen und manchmal bleibt fast keine Zeit für Trauer. Das ist eine grosse Belastung.

Oft beschweren sich nach einem Todesfall die Familienangehörigen über uns Pflegenden. Wir wären nicht vorsichtig genug und würden zum Tod der Patienten beitragen. Diese Vorwürfe lassen uns nicht kalt. Ich verstehe den Frust und die Trauer der Familienangehörigen, aber wir tun alle unser Bestes.

Die Hälfte der Corona-Toten stirbt in Altersheim Laut e iner Statistik des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) verstarben in den vergangenen zwölf Wochen mehr Corona-Patienten in einem Alters- oder Pflegeheim als im Spital : Seit Oktober waren es über 2600 entsprechende Todesfälle. In manchen Kantonen stellen Bewohner von Alterseinrichtungen 80 Prozent der Corona-Toten.

«Demente Patienten haben es besonders schwierig»

Ich betreue hauptsächlich demente Patienten. Für sie ist die Situation besonders schwierig. Ich erkläre ihnen jeden Tag aufs Neue, warum wir Masken tragen müssen und wozu die ganzen Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet wurden. Im Verlauf des Tages haben sie es dann jedoch wieder vergessen und verlangen von mir, ich solle doch die ‘blöde Maske’ endlich ab nehmen .

Allgemein ist unsere Arbeit aufwändiger geworden. Wir haben strenge Hygieneregeln, an die wir uns halten müssen. Wenn wir von einem Bewohner gerufen werden, können wir nicht auf die Schnelle das Zimmer betreten, sondern müssen teilweise auch einen Schutzanzug überziehen. Das braucht alles Zeit – und Nerven.

Gedrückte Stimmung im Altersheim

Es herrscht allgemein eine sehr gedrückte Stimmung. Sowohl bei den Mitarbeitenden, als auch bei den Patient innen und Patienten . Nicht zu vergleichen mit der Zeit vor der Pandemie! In der ersten Welle herrschte zusätzlich grosse Verunsicherung. Niemand hatte so etwas zuvor erlebt. Personalmangel war von Anfang an ein Thema. Überstunden waren keine Seltenheit. Mittlerweile ist das etwas besser geregelt.

Und trotzdem: Oft fühle ich mich überarbeitet und von den Vorgesetzten im Stich gelassen. Beispielsweise verlangt man von uns, dass wir bei einer Corona-Infektion trotzdem weiterhin zur Arbeit erscheinen, sofern wir symptomfrei sind. Man sei dann weniger ansteckend, hat man uns erklärt.

Wir haben im Team untereinander vereinbart, dass wir bei einem positiven Testergebnis in jedem Fall Symptome angeben, um so eine Ansteckung der Patienten zu verhindern. Ich musste bisher mehrere Male einen Corona-Test machen. Bis das Testergebnis jeweils bekannt ist, muss ich trotzdem weiterhin zur Arbeit erscheinen. Normalerweise müsste man sich in Quarantäne begeben. In unserem Fall – so habe man es mit dem BAG abgesprochen – können wir weiterhin arbeiten, dürfen uns jedoch ausschliesslich zu Hause und im Altersheim aufhalten. Solche Entscheidungen verstehe ich dann oft nicht. Glücklicherweise bin ich selber bisher immer negativ auf Corona getestet worden.

Ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt.»