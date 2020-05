Aktualisiert 17.05.2020 18:33

Party in Basel

«Wir hatten Angst vor genau solch einem Eklat»

Hunderte feierten am Samstag in der Steinenvorstadt in Basel – von Social Distancing war nicht mehr viel zu sehen. Trotzdem griff die Polizei nicht ein. Pascal Kunz von der Bar «Hinz und Kunz» ist wütend: «Die Schweiz schützt uns acht Wochen und Basel ruiniert es an einem Wochenende.»

von Manuela Humbel

1 / 6 In der Steinenvorstadt in Basel sind am Samstagabend zahlreiche Menschen unterwegs – von Social Distancing ist nur wenig zu sehen. Leser-Reporter Das erste Wochenende mit geöffneten Restaurants und Bars scheinen viele zu nutzen. Leser-Reporter Laut Leser-Reportern hat die Polizei nicht eingegriffen. Leser-Reporter

Darum gehts Am Wochenende durften Bar- und Restaurants-Betreiber erstmals während der Coronakrise ihre Lokale öffnen.

Der Ansturm auf die Betriebe war in der Steinenvorstadt in Basel jedoch so gross, dass die Sicherheitsmassnahmen nicht eingehalten werden konnten.

Einige der Betreiber sind wütend und enttäuscht über das Verhalten der Besucher.

Manche werfen aber auch der Polizei vor, sie habe nichts kontrolliert.

Pascal Kunz von der Bar «Hinz und Kunz» ist sich sicher, dass einige der Betriebe überfordert waren.

Mehrere Wochen waren ihre Betriebe während der Coronakrise geschlossen, jetzt dürfen Besitzer von Schweizer Bars und Restaurants erstmals wieder ihre Türen öffnen – dies allerdings nur mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen.

Wie aktuelle Bilder zeigen, zieht es viele Menschen nach dem Lockdown abends wieder nach draussen – doch nicht alle halten sich an die erforderlichen Massnahmen. Dies beweisen Bilder, die am Samstagabend in der Basler Steinenvorstadt aufgenommen wurden. Kurz vor Mitternacht war von Social Distancing und zwei Metern Abstand nicht mehr viel zu sehen. Von «Corona-Ignoranz» schreibt ein Leser-Reporter, ein anderer meint: «Am Nachmittag werden Bussen verteilt, wenn man auf einer Wiese auf einer Decke sitzt und was ist nun los in der Steinen?»

Aber nicht nur die Leser scheinen sich an der fehlenden Rücksichtnahme des Partyvolks zu stören, auch die Betriebe sind aufgebracht. «Die Stadt Basel kümmert es einen Dreck, was eben in der Steinenvorstadt abgeht», schrieb noch am selben Abend die Bar «Hinz und Kunz» auf ihrer Facebook-Seite. «Wo sind die Schutzmassnahmen», fragen sich die Betreiber. «Die Schweiz schützt uns acht Wochen und Basel ruiniert es an einem Wochenende» lautet der Vorwurf auf Facebook.

«Man redet von Solidarität, aber jeder macht doch das, was er will»

Die Aufregung ist auch bei den Facebook-Usern gross. Der Beitrag der Bar wurde bereits über 250 Mal geteilt und auch in den knapp 115 Kommentaren stellen sich die meisten auf die Seite des Betriebs. «Wir geben Tausende von Franken für die Umsetzung der angeordneten Massnahmen für die Gastronomie aus. Haben Trennwände, Desinfektionsmittel-Stationen und so weiter, denn die Vorgaben sind klar. Allerdings kommt man sich als Unternehmer schon verarscht vor, wenn man sieht, dass nicht mal ansatzweise versucht wird, die Regeln umzusetzen», schreibt ein Betreiber eines Gastrobetriebs. Er wirft manchen Betreibern vor, sie würden sich des Geldes wegen absichtlich nicht an die Regeln halten.

Pascal Kunz, von der Bar «Hinz und Kunz», sagt zu 20 Minuten: «Ich will nicht gegen andere Gastronomen poltern. Ich sehe das Problem darin, dass die Steinenvorstadt nicht von der Polizei kontrolliert wurde. Man weiss doch, wo die Hotspots sind.» Er sei enttäuscht über das, was am Samstagabend passiert ist. «Das geht doch nicht, dass man von Solidarität redet und jeder dann doch das macht, was er will.» Ein paar Betriebe hätten nämlich gar nichts gemacht, wenn es um die Sicherheitsmassnahmen gehe. «Die Stadt kümmert sich aber gar nicht darum, sie hat nichts kontrolliert», so Kunz. Obwohl laut seinen eigenen Angaben, direkt in der Nähe, am Barfüsserplatz, ein Kastenwagen der Polizei mit zwei Beamten gestanden sei.

Auf die Frage, wieso die Polizei nichts unternommen hat, sagt Mediensprecher Toprak Yerguz gegenüber 20 Minuten: «Zu dieser Zeit kommt es gehäuft zu Einsätzen wegen Streitereien, Handgreiflichkeiten und Lärmklagen, welche die Aufmerksamkeit der Polizei erfordern. Meldungen aus der Steinenvorstadt – wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung oder anderweitig – gingen in der ganzen Nacht keine ein.»

Er könne aber bestätigen, dass es am Samstag an wenigen Brennpunkten alleine aufgrund der Anzahl Personen auf der Strasse kaum mehr möglich war, den nach wie vor einzuhaltenden Mindestabstand zu wahren. Als Sofortmassnahme werde die Kantonspolizei die Kontrolltätigkeit am Sonntag nochmals intensivieren. Weitere Massnahmen wie temporäre Absperrung würden geprüft und blieben vorbehalten.

«Die Betriebe sind dann so überfordert, dass sie es laufen lassen»

«Weil wir Angst vor genau solch einem Eklat hatten, haben wir unseren Betrieb noch nicht aufgemacht», sagt Kunz. «Wir wollten abwarten, aufpassen und sehen, was dann an diesem Wochenende passiert. Wir wollen unseren Kunden ein gutes Gefühl geben und die vergangene Zeit vergessen machen – dies war am Samstagabend aber ganz klar nicht möglich.»