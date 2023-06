Heftige Windböen liessen in der Badi Bachgraben in Basel einen Ast herunterfallen.

So auch einen News-Scout, der den Nachmittag in der Badi verbrachte.

Am Dienstag zog ein heftiges Unwetter über Basel hinweg, es kam zu starken Regenfällen, Hagel und schnellen Windböen. Das Gewitter war zwar angekündigt, überraschte aber dennoch zahlreiche Personen. So auch einen News-Scout von 20 Minuten, der die sommerlichen Temperaturen am Nachmittag in der Badi Bachgraben in Basel genoss: «Als ein Sturm aufzog und es zu regnen begann, war ich mit meiner Tochter noch im Wasser.»