GC-Sportchef Seyi Olofinjana - «Wir hatten erfahrenere und qualifiziertere Trainer-Kandidaten als Contini»

Nach drei Jahren in Lausanne coacht Giorgio Contini in der neuen Saison den Rekordmeister.

GC-Sportchef Seyi Olofinjana ist ebenfalls neu an Bord.

Giorgio Contini steht in der neuen Saison bei GC an der Seitenlinie.

Nach zweijährigem Unterbruch ist Rekordmeister GC zurück in der Super League – und das mit einer neuen Vereinsführung, einem neuen Sportchef und einem neuen Trainer. Mit Giorgio Contini haben die Grasshoppers einen erfahrenen Super-League-Coach ins Boot geholt, der trotz Aufstiegseuphorie vorsichtig ist.

«Wir müssen daran denken, wo wir herkommen und Demut an den Tag legen. Gleichzeitig sollten wir aber auch die lange Geschichte von GC nicht vergessen», beschreibt Contini den Spagat zwischen Aufsteiger- und Rekordmeister-Dasein. «Ich bin sehr zufrieden mit den Spielern, die da sind», sagt Contini. Komplett sei das Kader aber noch nicht. «Wir werden nach Spielern schauen, die uns weiterbringen», kündigt der neue GC-Sportchef Seyi Olofinjana an. «Diese müssen aber verstehen, warum GC ein spezieller Club ist.» Mit Rückkehrer Amir Abrashi sei bereits ein erster solcher Transfer gelungen.

Giorgio Contini kennt die neuen Strukturen bei den Grasshoppers bereits. Schon in Lausanne, wo er die vergangenen drei Jahre tätig war, stand ein Grosskonzern hinter dem Club. Obwohl der 47-Jährige die Waadtländer in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger auf den sechsten Schlussrang geführt hatte, wurde sein Vertrag nicht verlängert. Besteht die Gefahr, dass Contini auch beim Projekt GC nur als Zwischenlösung dienen könnte? «Vertrauen ist das entscheidende Wort. Wenn man kein Vertrauen in mich setzen würde, hätte man mich nicht geholt», meint der neue Hoppers-Coach.