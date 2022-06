Nati nach Sieg gegen Portugal: «Wir hatten nie Zweifel – wir wissen, was wir können»

1 / 4 Die Schweiz gewinnt in der Nations League gegen Portugal mit 1:0. Urs Lindt/freshfocus Jonas Omlin rettete mit zahlreichen starken Aktionen den Sieg. Pascal Muller/freshfocus Haris Seferovic traf gegen das Land, in dem er seit fünf Jahren spielt. REUTERS

«Ich habe mich darauf eingestellt, dass es viel zu tun geben wird», sagte Jonas Omlin nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal am Sonntagabend. Kein Wunder, genau eine Woche zuvor war die Nati in Lissabon gegen den gleichen Gegner noch mit 0:4 untergegangen. Während im Hinspiel noch Gregor Kobel im Tor gestanden war, durfte nun Omlin ran – und bescherte der Schweiz mit zahlreichen starken Paraden die ersten drei Punkte in der Nations League.

«In der Schlussphase wurde der Druck immer grösser», sagte der Goalie. «Es war enorm wichtig fürs Team, heute mal kein Gegentor zu bekommen.» Mit seinem starken Auftritt dürfte der 28-Jährige im Rennen um die Nummer zwei gegenüber Rivale Kobel etwas vorgelegt zu haben. «Es ist alles offen», meinte Omlin. «Ich probiere einfach meine Leistung abzurufen, wenn ich spielen darf.»

Spezielles Tor für Seferovic

Einer, der zum Glück auch endlich wieder spielen kann, ist Manuel Akanji. Die ersten beiden Spiele gegen Tschechien und Portugal hatte der Abwehrchef noch verpasst. Nur gerade einmal zwei richtige Trainings hatte der 26-Jährige vor seinem starken Comeback gegen Spanien absolvieren können. Im Rückspiel gegen die Portugiesen legte Akanji nun gar noch einen drauf. «Es ist sehr wichtig, endlich auch mal mit Punkten dazustehen», sagte der Innenverteidiger nach dem Spiel in Genf. «Wir hatten nie Zweifel an uns. Wir wissen, was wir können.»

Neben Akanji und Omlin überzeugte beim ersten Nati-Sieg des Jahres auch Stürmer Haris Seferovic. Bereits nach 56 Sekunden hatte er die Schweiz in Führung geköpft – und das ausgerechnet gegen Portugal. «Es ist immer schön gegen Portugal zu treffen, weil ich seit fünf Jahren dort lebe», sagte der Benfica-Stürmer.

Der 30-Jährige blickt auf eine schwierige Saison zurück. Gleich dreimal fiel Seferovic mit einer Wadenverletzung aus, fehlte insgesamt fast sechs Monate. «In der neuen Saison möchte in nun endlich wieder Vollgas geben», so Seferovic.

«Kann es noch nicht fassen»

Nicht ganz so schlimm dürfte die Verletzung von Xherdan Shaqiri sein. Der Chicago-Star musste sich bereits in der 22. Minute auswechseln lassen. «Es ist nichts Gravierendes», gab der 30-Jährige nach Spielschluss Entwarnung. Auch er betonte, wie wichtig die drei Punkte im Kampf um den Abstieg aus der Nations-League-Gruppe A seien. «Jetzt können wir mit einem guten Resultat in die Ferien», so Shaqiri.

Einen ganz besonderen Abend erlebte Leonidas Stergiou. Der 20-Jährige kam in der Schlussphase für Rodriguez in die Partie und feierte damit seine Länderspiel-Premiere. « Unglaublich! Ich kann es immer noch nicht fassen», sagte der Verteidiger. «Ich bin mega stolz, diesen Schritt geschafft zu haben.»