Falsche Angaben an Partys«Wir hatten schon Micky Maus als Namen»

Nach der «Chlööpf dii wäg!»-Party in Friltschen TG müssen 300 Personen in Quarantäne.

Darum gehts In Friltschen TG fand letztes Wochenende eine Party statt.

Nun müssen alle 300 Teilnehmer in Quarantäne.

Einige Teilnehmer haben falsche Daten angegeben.

Dies kommt laut der Lungenliga Thurgau immer wieder vor.

Es ist eine Nachricht, die viele lieber nicht erhalten möchten. Nämlich wenn man die Anweisung erhält, sich in Quarantäne zu begeben. Dies ist für 300 Personen der Fall, die in Friltschen TG an einer Party teilnahmen. Unter dem Namen «Chlööpf dii wäg!» fand dort eine Party statt. Bereits am 29. September, nachdem ein Besucher positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat man sämtliche Besucher sowie die Veranstalter über die Lage informiert.

Mittlerweile sind weitere Personen positiv auf das Virus getestet worden, weshalb man nun für alle Teilnehmer eine zehntägige Quarantäne verordnet. «Die Quarantäne dauert ab Datum der Veranstaltung zehn Tage, also bis und mit 6. Oktober 2020», schreibt der Kanton Thurgau in einer Mitteilung. «Die Besucherinnen und Besucher der Party sind durch den Veranstalter entsprechend informiert worden und werden in Kürze durch das Contact-Tracing-Team des Kantons Thurgau kontaktiert», heisst es weiter.

Personen reagierten gefasst

Die Teilnehmer sind kulant. «Die Personen reagieren sehr gefasst auf den Anruf und haben Verständnis für die Massnahme», sagt Markus Zahnd, Leiter des Informationsdienstes des Kantons Thurgau. Die Quarantäne der Personen wird nun mit regelmässigen telefonischen Kontakten mit dem Contact-Tracing-Team überwacht. «Es sind zudem Stichproben-Kontrollen vor Ort möglich», so Zahnd.

Falsche Kontaktdaten angegeben

Das Contact-Tracing wurde durch die Lungenliga Thurgau telefonisch aufgenommen. Doch das Kontaktieren der betroffenen Personen erweist sich manchmal als schwierig. Denn offenbar haben nicht alle Personen die korrekten Daten angegeben, wie die Lungenliga Thurgau bestätigt. «Es kommt vor, dass Personen falsche Angaben machen oder dass die Angaben fast nicht leserlich sind», sagt Janina Diethelm, Mediensprecherin der Lungenliga Thurgau.

Es sei schon vorgekommen, dass Micky Maus als Name oder offensichtlich falsche E-Mail-Adressen angegeben wurden. Der Veranstalter sollte darauf hinweisen, dass korrekte Kontaktangaben wichtig sind für den Kanton. «Das Schutzkonzept muss konsequent vom Veranstalter durchgeführt werden», verlangt Diethelm. Nur so ist es möglich, die Infektionskette zu unterbrechen. Im Falle der Party in Friltschen gab es ein Schutzkonzept. Die Umsetzung des Konzeptes ist laut den kantonalen Behörden noch in Abklärung. Der Veranstalter von «Chlööpf dii wäg!» war für eine Stellungnahme am Freitag nicht erreichbar.