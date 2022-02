Lawinenniedergang in Villars-sur-Ollon : «Wir hatten unglaubliches Glück, dass sich niemand im Zug befunden hat»

Im Kanton Waadt hat eine Lawine am Mittwoch einen Zug zum Entgleisen gebracht. Ein Tag später wird eine erste Bilanz gezogen. Beim Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Nach dem Niedergang einer Lawine am Mittwoch in Villars-sur-Ollon herrscht grosse Erleichterung. Laut

Sergei Aschwanden, Leiter des Tourismusbüros von Villars und FDP-Mitglied des grossen Rates des Kantons Waadt, ist man sich sicher, dass es beim Lawinenniedergang und der dadurch verursachten Zugentgleisung keine Verletzten gegeben hat. «Wir hatten unglaubliches Glück, dass sich niemand im Zug befand. Das war ein absoluter Zufall», sagt der ehemalige Judoka, der an den Olympischen Spielen 2008 für die Schweiz die Bronzemedaille gewonnen hat, gegenüber «24 heures».



Die rund 100 Meter breite Lawine, die am Mittwoch kurz vor 15 Uhr auf der sogenannten La-Populaire-Piste in Villars niedergegangen ist, hat die Gleise abgeschnitten, als sich ein Zug auf der Strecke Bex–Villars–Bretaye (BVB) darauf befand. Die Schneemassen hatten den letzten Waggon des Zuges erfasst und mitgerissen.