Und 500 Trinkbecher - Wir hauen Starbucks-Gutscheine im Wert von 5000 Franken raus

In den nächsten zwei Wochen verteilen wir Starbucks-Gutscheine wie Oprah Autos .

Montag bis Freitag sind das täglich 25 Gift-Cards im Wert von 20 Franken, was laut unserer Buchhaltung (die besitzen als Einzige im Haus einen Rechenschieber) einen Gesamtwert von 5000 Franken ergibt.

Wiederverwendbare Trinkmugs packen wir auch noch dazu, weil why the f…rappuccino not.