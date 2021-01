Angesichts des enormen Schneefalls der letzten Tage und mit Ausblick auf weitere schneereiche Tage hat der Kanton Wallis teilweise Strassen gesperrt und ruft in verschiedenen Gemeinden die Bevölkerung dazu auf, in den Häusern zu bleiben (siehe Box). «Es schneit seit Mittwoch einfach durch», sagt Patrick F.*, der derzeit in Bellwald Ferien macht. Er müsse alle drei Stunden Schneeschaufeln gehen, damit das Haus nicht vollends im Schnee versinke. Auch die Gemeinde sei im Dauereinsatz – und stösst offenbar an ihre Grenzen: «Ein Räumungsfahrzeug kam nicht gegen die Schneemasse an und kippte in der Folge auf die Seite. Seither liegt es dort.» Wegen des Wetters könne die Gemeinde das Fahrzeug nicht bergen. «Ich sorge mich etwas um die Schneemenge auf den Dächern. Sie ist über zwei Meter», sagt F., der sich beruflich mit Statik auskennt. Bisher sei jedoch noch kein Dach zusammengebrochen.